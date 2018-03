Nagu linnas – Hiiumaa Kaubamaja avas uksed

Hiiumaa Kauba­maja avamisel viibinud sega­koori HIIG noored leidsid, et uuenenud poes tekib tunne justkui oleksid mõnes linna kaubamajas.Eile keskpäeval avati pidulikult Hiiu Konsumi teine korrus, kuhu ostja pääseb ka liftiga. Peale poolteist kuud kestnud värskenduskuuri avatud kauplus kannab nüüd nime Hiiumaa Kaubamaja.





Autor: Kärolyn Kongi Kärolyn Kongi | Hiiu Leht

Sildid: avamine, hiig, hiiumaa kaubamaja