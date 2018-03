Nagu lasteaed

See, mis juhtus neljapäevasel Hiiumaa valla­volikogu istungi algul, oli pehmelt öeldes imelik. Üks volikogu liige pahandas, miks volikogu esimees olevat komisjoni istungil tema kohta nii halvasti öelnud. Volikogu esimees vastas, et tema nii öelnud pole. Siis teatas teine volikogu liige, et ütlesid ikka küll ja ütlesid niimoodi. Selle ütlemise võttis volikogu esimees siis omaks, esimest tõlgendust mitte.

Kui poleks tegu volikoguga, võiks arvata, et kemplesid lasteaialapsed. Seda märkas ja märkis ka riigikogu liige Andres Ammas.

Niisuguse käitumise taustal on võimalik mõista, miks koalitsioon püüdis arupärimist volikogu tööriistakastist välja jättes opositsiooni ohjata.

Hiiu Lehe hinnangul olnuks märksa demokraatlikum, kui see võimalus oleks alles jäänud nagu oli Hiiu vallavolikogu kodukorras või nagu uue Saaremaa valla töökorras.

Arusaadav, et opositsioon seisab oma seisukohtade eest ja ühtlasi püüab olla võimalikult nähtav, aga kuritarvitada nii valla ametnike kui volikogu liikmete aega siiski ei tohiks.

Nagu oli näha neljapäevasel volikogu istungil, ei pruugi abi olla sellestki, et arupärimist enam volikogu töökorras pole. Kui keegi jonnida tahab, jonnib ikka.

Üks volikogu tööd jälginud vallakodanik tõusis püsti ja lahkus, öeldes, et piinlik oli toimuvat vaadata.

Siit palve, lugupeetud volikogu liikmed, nii opositsioonis kui koalitsioonis, oleme teid valinud tööd tegema, mitte mõttetult kemplema. Palun tehke oma tööd nii, et pealtvaatajail, olgu ta siis riigikogu liige, ajakirjanik või vallakodanik, poleks piinlik.

