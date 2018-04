Munadevärvimise tava kestab

Teisipäeval jäi Hiiumaa noorsootöö keskuse Kärdla noorte­maja köök noortele muna­värvijatele kitsaks. Miks aga mune värvitakse, lapsed eriti täpselt ei teadnud.Kui teisipäeval Kärdla noortemajja jõudsin, oli noorsootöö­spetsialist Liisa Otsak munad alles keema pannud. Liisa selgitas, et soovis kogu muna­keetmise protsessi algusest lõpuni koos lastega läbi teha.





Autor: Kärolyn Kongi Kärolyn Kongi | Hiiu Leht

Sildid: munavärvimine