Mullu oli Eesti vetes laevadega seitse juhtumit

Eesti vetes oli mullu laevadega seitse kergemat või raskemat juhtumit, millest tõsisemad olid mandri ja Hiiumaa vahel liikuvate parvlaevade Leigri ja Tiiu põhjapuuted ning kahe samal kursil liikuva aluse parraste kokku puutumine.

Leiger puudutas Rukki kanali juures merepõhja möödunud aasta 2. jaanuaril ja Tiiu 28. juulil, selgub veeteede ameti kokkuvõttest. Kui Leigri merepõhja puute põhjustas kapteni üleväsimuse ja uinumise tõttu hilinenud pööre, siis Tiiu põhjapuute uurimine on veel pooleli.

Mullu 15. septembril liikusid Venemaa lipu all sõitev Omsky ja Portugali lipu all sõitev Pirita Soome lahel ühesuguste kurssidega, kuid erinevate kiirustega teineteise järel ja nende pardad puutusid kokku. Peale juhtumit jätkasid laevad liikumist Peterburi suunal ja väljusid Eesti territoriaalvetest. Veeteede amet juhtumi uurimiseks juurdlust ei algatanud.

Ülejäänud neli juhtumit olid kergemad ja nende põhjuste selgitamiseks juurdlust ei algatatud.

Mullu, 31. jaanuaril kahjustas Kreeka lipu alla sõitev Minerva Sillamäe sadamas sildumise ajal kai vendri konstruktsiooni. Alus ei saanud viga ja juhtumiga tegeles kindlustus.

1. märtsil kahtlustati, et parvlaev Kihnu Virve sai Munalaiu sadama sissesõidutee teljepoilt värvikahjustusi, kuid kontroll seda ei kinnitanud.

20. aprillil kahjustas parvlaev Tiiu Rohuküla sadamas sildudes kai vendri konstruktsiooni. Aluse värv sai kahjustada ja juhtumiga tegeles kindlustus.

14. oktoobril sõitis kalalaev Kastna Haapsalu lahes madalikule. Laeva kere viga ei saanud ja veeteede amet juurdlust ei algatanud.

