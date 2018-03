Mine oma dokumendile järele

Nii teatas politsei- ja piirivalveamet, et nende teenindustes üle Eesti ootab väljastamist üle 30 000 erineva isikut tõendava dokumendi.

Hiiumaal olukord nii hull pole – Kärdla teeninduses ootab tänase seisuga omanikku vaid kuus valmis dokumenti.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.