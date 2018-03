Metssigade küttimismahud vähenevad

Aimar Rakko

Hiiumaa jahimeeste metssigade küttimiskohustus lõppenud jahihooajal oli 1300 isendit, lasti 1534 isendit. Seda on ligi 500 looma vähem kui 2016/2017 jahihooajal kui lasti 2025 metssiga ja küttimiskohustus oli 2000.“Me loodame, et küttimiskohustus väheneb, sest metssigade arvukus Hiiumaal on alla läinud ja need numbrid tulevad väga raskelt,” ütles Hiiumaa jahimeeste seltsi tegevjuht Anu Sarapuu. Ta kiitis jahimehi, kes ei vaata kella ega hooli väsimusest ning tulevad pärast töönädalat laupäeval-pühapäeval metsa. “Nad panustavad tõsiselt, et küttimiskohustust täita,” kinnitas Sarapuu.Tegevjuhi sõnul on metssigade liikumine päris hoogne ning kuna mõnepealine kari võib teha palju paha, jääb inimestele mulje, et sigu on palju, kuid tegelikult on sigu saarel nüüd oluliselt vähem.Suurem metssigade surve on veel Emmaste kandis, kus jahimehed küttimist ka jätkavad. Jahimehed oletavad, et kuna Käina maadel on tuhatkond hektarit põllumaad läinud astelpaju alla ja see metssigu ei huvita, on sealtkandi metssead liikunud Emmaste rannaroostikesse ja soistesse võserikesse. “Emmaste on praegu kõige searohkem kant,” nentis tegevjuht. Rohkem kui Hiiumaal, lasti sel jahihooajal metssigu vaid Saaremaal – 2108, mujal olid numbrid märksa väiksemad. Ka Saaremaal oli mullune lastud metssigade arv märksa suurem – lausa 4465 isendit.Kogu Eestis oli küttimiskohustus 7557 metssiga, lasti 7584 looma. Lisaks kütitud isenditele läksid arvesse ka kõik jahimaalt leitud surnud või hukatud katkukahtlusega metssead, mis teeb lõplikuks küttimismahu täitmiseks 7869 isendit. Tavapärasest suuremad metssigade küttimismahud määrati sigade Aafrika katku leviku tõkestamiseks juba kolmandat aastat.