Lennureisijate arv kasvas ka Kärdla suunal

Autor: Harda Roosna Lennuettevõtte Transaviabaltika teatas, et veebruaris jõudis pardale 308 reisijat rohkem kui mullu samal kuul.

Hoolimata lennuühenduse tagasilöökidest kehva ilma korral Kärdla lennuväljal, on ettevõte lendajaid juurde saanud ka Kärdla liinile. Samuti on lendajaid võrreldes möödunud aasta sama kuuga rohkem ka Kuressaare suunal.

Mullu veebruaris lendas Kuressaare suunal vastavalt 1009 ja Kärdla suunal 429 lendajat, kokku 1438 reisijat.

Tänavu veebruaris lendas Kuressaare suunal 1167 lendajat ja keskmine täituvus oli 64 protsenti. Kärdla suunal oli 579 reisijat ja täituvus teenindatud lende arvestades 34 protsenti. Kokku vedas lennuettevõte veebruaris 1746 reisijat.

Veebruaris teenindati Kuressaare suunal 48 lendu, Hiiumaa suunal jäi kehvadest ilmastikuoludest tingituna ära kolm lendu.

Transaviabaltika esindaja Rene Must selgitas, et veebruaris oli ettevõte sunnitud Kärdla lennuväljal valitsevate kehvade ilmastikuolude tõttu tühistama kolm lendu Tallinn–Kärdla–Tallinn suunal. Must tõdes, et Kärdla lennujaama ilmastikutundlikkus on ettevõttele tõsine murekoht.

“Puuduv täppismaandumise seade põhjustab kahjuks teatud ilmastikuolude korral, nagu tihe ja madal udu, ebamugavusi nii meile lendude teostamisel Kärdlasse kui ka eelkõige lennureisijatele, kes ei saa täie kindlustundega selles lennusuunas lennupiletit endale soetada,” ütles Must.

