Küünlakuu Palade looduskeskuses

Talv on looduskeskustes suuresti plaanide tegemise, õppimise ja hoovõtuaeg kevadeks, suveks. Välja arvatud mõnusad lumised retked ja jäljekirjade lugemine lumel.

Tegusaks ja huvitavaks kujunesid nii jaanuar kui veebruar. Plaanitud nutiseadmete koolitus klassi- ja loodus­ainete õpetajatele toimus jaanuaris. Õppima ja ennast täiendama tulid Lauka, Palade, Kärdla ja Emmaste põhikooli õpetajad. Selgemaks said nutirakendused lindudest, loomade jälgedest, taimede määramisest, kahepaiksetest, tigudest, pilvedest ja muust vajalikust nutiseadmete lõputust maailmast. Koolituse viis läbi Marko Valker Silma Õpikojast.

Looduskeskus ja Palade põhikooli 3. klassi õpilased liitusid sügisel Hullu Teadlase Teaduskonverentsiga “H2O, võta kaevust ja joo“. Jaanuari viimasel päeval õnnestus Palade õpilastel Hullu Teadlast oma silmaga näha ja katsete tegemisele kaasa elada. Seda tänu Kärdla põhikooli õpetajatele ja lastele, kes samuti projektis osalevad. Nüüd katsetavad ja mõõdavad kasutatud vee hulka kõik noored veeuurijad ise oma kodudes. Märtsi lõpus selguvad kokku­võtted ja hakkab valmima esimene iseseisev tõsine uurimus.

Veebruar algas loodusõhtuga, mille põhitegijateks olid linnud ja linnuvaatlejad. Teemaks kokkuvõtted linnuvaatlustest 2017. aastal. Paika said plaanid 2018. aastaks. Tahame jätkata linnulauluhommikutega, aialinnuvaatlustega, andmete kogumisega Palade ja Kärdla linnurajal. Rõõm oli kogeda, et linnuhuvilisi meil jätkub. Õhtut vedas Merle Kääri.

Looduskaitsekuu on küll alles mais, aga plaanid pannakse aegsasti paika. Sellekohane arutelu toimus keskkonnaministeeriumis 7. veebruaril. Alati on tore ja kindel tunne, kui Palade looduskeskus saab sõna sekka öelda, meie saarest ja tegevustest rääkida. Möödunud aastal oli Palade looduskaitsekuu põhi­teemaks kivimid ja Kärdla kraater. Sellel aastal plaanime looduskaitsekuu matka ühendada ravimtaimede ja nende kasutamisega.

Keskkonnainvesteeringute keskus avas veebruari alguses keskkonna­teadlikkuse projektitaotluste vooru. Selleteemaline koolitus toimus looduskeskuses 9. veebruaril. Koolituse algatasid ja viisid läbi Arvi Toss ja Angelika Verš. Huvi oli suur, saadud materjalid ja õpetussõnad kasulikud. Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 5. märts. Jõudu, edu ja aega kõigile, kes plaanivad KIKi toel hiidlaste keskkonnateadlikkust suurendada.

24. veebruaril oli looduskeskus partneriks Hiiumaa ametikoolile. Tegime koos 100 lilleseadet Eestile. See on meie sünnipäevakingitus paljude teiste kingituste hulgas.

Märtsis on oodata põnevat loodusõhtut pildistamisest looduses ja fotokunstist tervikuna.

21. märtsil on kõik oodatud loodusõhtule aastalinnust 2018: metsisest. Täpsem info jõuab huvilisteni märtsi alguses.

Looduskeskus soovib, kuniks lund ja külma, kargeid kauneid looduselamusi.

Karin Poola

Palade loodushariduskeskus

Autor: Kaasautor Talv on looduskeskustes suuresti plaanide tegemise, õppimise ja hoovõtuaeg kevadeks, suveks. Välja arvatud mõnusad lumised retked ja jäljekirjade lugemine lumel.

Tegusaks ja huvitavaks kujunesid nii jaanuar kui veebruar. Plaanitud nutiseadmete koolitus klassi- ja loodus­ainete õpetajatele toimus jaanuaris. Õppima ja ennast täiendama tulid Lauka, Palade, Kärdla ja Emmaste põhikooli õpetajad. Selgemaks said nutirakendused lindudest, loomade jälgedest, taimede määramisest, kahepaiksetest, tigudest, pilvedest ja muust vajalikust nutiseadmete lõputust maailmast. Koolituse viis läbi Marko Valker Silma Õpikojast.

Looduskeskus ja Palade põhikooli 3. klassi õpilased liitusid sügisel Hullu Teadlase Teaduskonverentsiga “H2O, võta kaevust ja joo“. Jaanuari viimasel päeval õnnestus Palade õpilastel Hullu Teadlast oma silmaga näha ja katsete tegemisele kaasa elada. Seda tänu Kärdla põhikooli õpetajatele ja lastele, kes samuti projektis osalevad. Nüüd katsetavad ja mõõdavad kasutatud vee hulka kõik noored veeuurijad ise oma kodudes. Märtsi lõpus selguvad kokku­võtted ja hakkab valmima esimene iseseisev tõsine uurimus.

Veebruar algas loodusõhtuga, mille põhitegijateks olid linnud ja linnuvaatlejad. Teemaks kokkuvõtted linnuvaatlustest 2017. aastal. Paika said plaanid 2018. aastaks. Tahame jätkata linnulauluhommikutega, aialinnuvaatlustega, andmete kogumisega Palade ja Kärdla linnurajal. Rõõm oli kogeda, et linnuhuvilisi meil jätkub. Õhtut vedas Merle Kääri.

Looduskaitsekuu on küll alles mais, aga plaanid pannakse aegsasti paika. Sellekohane arutelu toimus keskkonnaministeeriumis 7. veebruaril. Alati on tore ja kindel tunne, kui Palade looduskeskus saab sõna sekka öelda, meie saarest ja tegevustest rääkida. Möödunud aastal oli Palade looduskaitsekuu põhi­teemaks kivimid ja Kärdla kraater. Sellel aastal plaanime looduskaitsekuu matka ühendada ravimtaimede ja nende kasutamisega.

Keskkonnainvesteeringute keskus avas veebruari alguses keskkonna­teadlikkuse projektitaotluste vooru. Selleteemaline koolitus toimus looduskeskuses 9. veebruaril. Koolituse algatasid ja viisid läbi Arvi Toss ja Angelika Verš. Huvi oli suur, saadud materjalid ja õpetussõnad kasulikud. Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 5. märts. Jõudu, edu ja aega kõigile, kes plaanivad KIKi toel hiidlaste keskkonnateadlikkust suurendada.

24. veebruaril oli looduskeskus partneriks Hiiumaa ametikoolile. Tegime koos 100 lilleseadet Eestile. See on meie sünnipäevakingitus paljude teiste kingituste hulgas.

Märtsis on oodata põnevat loodusõhtut pildistamisest looduses ja fotokunstist tervikuna.

21. märtsil on kõik oodatud loodusõhtule aastalinnust 2018: metsisest. Täpsem info jõuab huvilisteni märtsi alguses.

Looduskeskus soovib, kuniks lund ja külma, kargeid kauneid looduselamusi. Karin Poola

Palade loodushariduskeskus

Sildid: Palade looduskeskus