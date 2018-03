Kuldnokad ootavad kevadet

Tiina Kattel

Kõpu poolsaare Suureranna külla jõudis juba enne vabariigi aastapäeva paarikümnest linnust koosnev parv kuldnokki, teade kuldnokaparvest tuli ka Käinast – asjatundja arvates on tegu talvitujatega, kes siin kevadet ootavad.Tiina Kattel jagas sotsiaalmeedias fotot kuldnokkadest, kes tema õuel elavad juba veebruari algusest. “Kuld­nokad meie õues täitsa elus ja täie tervise juures,” kirjutas Kattel.





Autor: Harda Roosna Tiina Kattel

Sildid: kuldnokk