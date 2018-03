Kuhi isikunäitus Kõrgessaares

Kõrgessaare vaba aja keskuse näitusesaalis on 23. märtsini avatud huvitava keraamiku Natalia Kuhi isikunäitus. Näitusel esitleb autor paarikümmend tööd, mis kunstiks vormunud savist ning teoseks küpsenud Tubalal asuvas anagama-tüüpi puupõletusahjus. Autori sõnul on puupõletusse mineva eseme vorm lihtne, et leek, tuhk ja sool saaksid välja tuua ahju võimalused. Näituse nimi “Tuhk” ongi ajendatud kõrgkuumus­tehnikast, mille puhul teoste jumalikult juhuslikud värvid-mustrid annavad tuha- ja soolaglasuurid. Saanud esimesed kogemused Kohila puupõletusahjus, asus Kuhi teostama keraamika loomise võimalusi Hiiumaal. Tema eestvedamisel valmis2013. aastal Tubala ana­gama-ahi, mida igal aastal kasutavad paljud kunstnikud. Seni on Tubala anagamas toimunud 20 põletust. Iga põletusprotsess võtab aega seitse päeva. Sel suvel on kavas neli põletust, millest igaühe lõpetab ühepäeva­näitus.