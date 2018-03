Krossilaagrist emotsioon terveks eluks

Valeri Gramakovski

MTÜ Hiiumaa Moto­haridus eestvedaja Valeri Gramakovski sõnul peab kogu aeg meeles pidama, miks me midagi teeme – krossitrenni tehakse laste jaoks, mitte selleks, et projekt kohustab või taotletud vahendid tuleb ära kulutada.Möödunud nädalal käis 12 Hiiumaa noort motokrossihuvilist Sõmerpalus Adrenalin Arenal krossilaagris.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Kärolyn Kongi Valeri Gramakovski

Möödunud nädalal käis 12 Hiiumaa noort motokrossihuvilist Sõmerpalus Adrenalin Arenal krossilaagris. MTÜ Hiiumaa Moto­haridus eestvedaja Valeri Gramakovski sõnul peab kogu aeg meeles pidama, miks me midagi teeme – krossitrenni tehakse laste jaoks, mitte selleks, et projekt kohustab või taotletud vahendid tuleb ära kulutada.Möödunud nädalal käis 12 Hiiumaa noort motokrossihuvilist Sõmerpalus Adrenalin Arenal krossilaagris.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: krossilaager, motokross