Krossi kirjandusauhinna laureaadiks Arvo Valton

Märten Kross

Kaheksanda Jaan Krossi kirjandus­auhinna pälvis kirjanik Arvo Valton mullu ilmunud teose “Märjamaa legend” eest. Teist aastat anti auhind üle Hiiumaal Kassaris.Žürii liige Jaan Undusk ütles, et auhinna omistamisel Valtonile pidas žürii silmas ka kirjaniku varasemat ja Jaan Krossi loominguga viljakalt polemiseerivat panust eesti ajalookirjandusse. “Ehkki ta oma filmistsenaariumeis ja näidendeis pole hoidunud mineviku Eesti teemast, on Valton tuntud eeskätt kui ajalooliste mõistujuttude meister, kes ammutanud ainest nii Eestist läänes kui ka kaugel idas paiknenud kultuuridest ja võtnud mõõtu pigem Karl Ristikivi kui Jaan Krossi loomingust





Autor: Harda Roosna

