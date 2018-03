Kotkase Veriff tegi Silicon Valleys kõrge lennu

Hiiu Leht

Hiidlane Kaarel Kotkas ja tema leiutatud videoidentimise teenus Veriff valiti Silicon Valley ärikiirendis Y Combinator seitsme parima idufirma hulka.Praegu on Kaarel Kotkas USAs ja kiirel ajal pole Hiiu Lehe küsimustele vastamiseks aega, kuid Silicon Valley ihaldatuim ärikiirendi Y Combinator teatab oma veebi­lehel, et videotuvastussüsteem Veriff valiti seitsme parima idufirma hulka.Veriffi lühitutvustuses öeldakse, et isikut tuvastades skaneerib Kotkase loodud lahendus nii IDkaarti kui selle omanikku ning sel juhul on raskem petta kui lihtsalt fotosid üles laadides.Kui Kaarel Kotkas Veriffi 2015. aasta oktoobris asutas, kirjutas Äripäev, et hiidlane lõi veebiäridele petiste radari, hakates arendama isikutuvastusteenust, mis jätab tema konkurendid üle maailma kaugele seljataha.Kotkas töötas kunagi Transferwise’is, kus testis ette­võtte identimissüsteeme. Seal nägi ta, kui tähtis on identiteedi hoidmine ja tuvastamine internetis. “Tänapäeva tehnoloogia abil saab nutikas isik oma identiteedi jäljed kergelt ära kaotada,” on Kotkas sõnastanud probleemi, mille jaoks ta lahenduse välja töötas.Veriff on aidanud Hansapostil vähendada järelmaksudega tekitatud kahju, tuvastades pettureid. Turgu teenusele on aga üle maailma. Nii näiteks varastati 2015. aastal Ühendriikides umbkaudu 15 miljoni inimese identiteet, millest tulenev kahju ulatus üle 50 miljardi dollari, kirjutab identiteedivarguste uudiskülg Identity Theft.Kotkas on kolmas Eesti ja teine Hiiumaa päritolu ettevõtja, kes sadade kandideerijate hulgast pääsenud Silicon Valley ihaldatuimasse ärikiirendisse Y Combinator.2016. aastal valiti ärikiirendisse hiidlase Hendrik Roosna idee. Roosna ja tema äripartneri asutatud Upgraded oli esimene Eesti fintech firma Y Combinatory’s ning teine Eestiga seotud firma alates 2005. aastast. Tuult tiibadesse koos mitme miljonilise investeeringuga sai samast varasemalt ka Click&Grow.Y Combinator on USAs Silicon Valleys tegutsev äri­kiirendi, kus idufirmade arendajad saavad tutvustada oma ideed maailma kõige võimekamatele investoritele, võimaluse saada rahastus oma ettevõtte kiireks arendamiseks ja laienemiseks üle kogu maailma, lisaks teadmised ja võrgustiku tugi.Y Combinatorist on alguse saanud 80 miljardi USD vääringus ettevõtteid, mis muudavad maailma, nagu nt Dropbox, AirBnB, Stripe, Reddit jpt.