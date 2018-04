Koolivõrgu korrastamise otsus tuleb mais

Hiiu vald esitas mullu oktoobri algul riiklikku koolivõrgu korrastamise meetmesse 4 miljoni eurose ettepaneku Kärdla põhikooli kaasajastamiseks.

Hiiumaa vallavanem Reili Rand teatas 22. märtsi volikogu istungil, et märtsi algul kogunes esimest korda Innove hindamiskomisjon. Hiiu valla ettepaneku kohta esitas komisjon kolm täpsustavat küsimust, millele vastus saadetakse 9. aprilliks. “Vallavalitsus on vastuseid kokku panemas ja loodame mai alguses saada otsuse meie ettepaneku kohta investeeringukavasse,” teatas Rand volinikele.

Hiiu valla viimane volikogu kinnitas projekti “Koolivõrgu korrastamine ja nüüdisaegse õpikeskkonna loomine Kärdla põhikoolis” 600 000eurose omaosaluse ja viis vastava muudatuse sisse valla arengukavasse viimasel erakorralisel istungil.

SA Innove poolt mullu juulis välja kuulutatud põhikooli­võrgu korrastamise programmist jagatakse toetust nii koolide uuendamiseks, ehitamiseks kui lammutamiseks.

Juhul, kui toetus saadakse, on vallal kavas Kärdla põhikooli praegune, 1975. aastal valminud hoone lammutada ja selle asemele ehitada uus, kaasaegne ja kahaneva õpilaste arvuga vastavuses olev koolihoone.

Kokku esitati Innovele 28 taotlust, kus sooviti toetust ligi 70 miljonit eurot, programmi eelarve on üle 37 miljoni euot.

Taotlused vaatab läbi haridus- ja teadusministeeriumi ettepanekul moodustatud valikukomisjon, kelle hindamistulemuste alusel koostab HTM 2018 alguses projektide nimekirja eelnõu investeeringute kavva kandmiseks. Investeeringute kava kinnitab vabariigi valitsus.

Sildid: Hiiu vald, Kärdla põhikool, koolivõrgu, meede