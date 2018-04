Kingi kogu­konnale postkast

Teeme Ära talgupäeva raames on tänavu võimalik Eesti 100. sünnipäeva tähistamiseks oma kogukonnale kinkida kihelkonnavärvides grupipostkast. Tasuta grupipostkastid kingib kogukondadele Omniva. “Maapiirkondades levinud grupipostkastid on tihti kohaks, mida ühe ja sama piirkonna elanikud igapäevaselt külastavad. Tinglikult võib nimetada ka seda kogu­konna keskuseks, sest tihtipeale asub samas kohas ka küla teadetetahvel,” lausus Omniva jaotusvõrgu juht Jaak Saar, kes kutsus kõiki külakogukondi oma postkaste üle vaatama. “Võiksime üheskoos kinkida oma kogukondadele kihelkonnavärvides grupi­postkastid, mis kannavad kohalikku identiteeti ja muudavad avaliku ruumi rõõmsamaks. Kihelkonnavärvides varjualune kaitseb postkaste ilmastikuolude eest ja on ka silmale ilus vaadata,” rääkis Saar.

Selleks, et postkasti­talgutest osa saada ja kogu­konnale kihelkonnavärvides grupipostkast kinkida, peaks talgujuht oma talgud Teeme Ära lehel registreerima.

Grupipostkasti tellimiseks tuleb täita sooviavaldus Teeme Ära talguveebis. Seejärel võetakse talgujuhiga ühendust, et leppida kokku, kuidas ja millal postkast üle antakse. Oma postkastitalgutest tuleks teada anda hiljemalt 23. aprilliks. Talgupäev on 5. mail.

