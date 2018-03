Keerulised valikud

Kuna raha pole iialgi nii palju, et kõik unistused ellu viia ja vajalikud hooned valmis ehitada, tuleb teha valikuid.

Kärdlasse oleks vaja nii spordikeskust kui eakate pansionaati. Kuhu peaks keskuse rajama, kas põllule, kus ruumi palju või kooli juurde, kus kasutajaid rohkem? Kumb on tähtsam, kas tennis või kergejõustik?

Juba oleme riius ja sellest on kahju. Tsiteerides Hiiumaa tenniseklubi juhatuse liiget Tanel Malka: “Hetkel, mil saarel on ainulaadne võimalus rajada kaasaegne spordihoone, tuleks hoida kokku, mitte pahatahtlikult süüdistada ja kaikaid kodaratesse loopida.”

Üks tarkpea meenutas sotsiaalmeedias hoiatava näitena aastatetagust vaidlust, kuhu rajada Kärdla ujula – seni kuni osapooled vaidlesid, kerkis ujula… Käinasse.

Mõned head aastad tagasi seisime valiku ees, et Kärdlasse on vaja nii sadamat kui lastele mõeldud Ööbiku teemaparki, sest linn oli seljaga mere poole ja tervel saarel pole ühtki lastele mõeldud atraktsiooni. Vabatahtlike jõududega tehti ära Ööbiku pargi eeltöö, aga Kärdla linn ei jaksanud teha kaht suurt asja korraga ja nii jäi tol hetkel kogu Eesti mastaabis unikaalse projekti rahastamistaotlus esitamata.

Nüüd, kui toimeka Hiiumaa jooksugrupi liikmed on Lubjaahju 3a metsatukka rajamas lastele mõeldud madalseiklusrada, küsis üks terane kodanik, kas nüüd jäetakse varasem, Ööbiku pargi detailplaneering ja eelprojekt sahtlisse tolmu koguma.

Avaldasime küsimuse pealkirja all “Kas Ööbiku park unustati?” ja avastasime, et olime ka ise toimetuses selle suurepärase idee unustanud. Polnud ühtki lugu, milles olnuks kirjas, mis Ööbiku pargi kavadest siis lõpuks sai. Nii et, aitäh küsijale!

Ly Kaups, kelle Ööbiku pargi idee autorid Mae Kivilo ja Jaanus Rohumaa turismiliidu juhina ettevalmistavas etapis kaasasid, ütles, et Hiiu saar vajaks jätkuvalt üht märgilist turismi­atraktsiooni ning lastele mõeldud teema­park sobiks pere- ja lapsesõbraliku saare kuvandiga kõige paremini.

Spaaga me tema meelest eristuda ei suudaks, sest liiga üldteada on 12 spaaga “Spaaremaa”. Kohalikele ja külaliste lastele mõeldud vahva seikluspark ühel väikesel puhta loodusega saarel aga eristuks muust.

Kas laste Ööbiku pargil on üldse šanssi muude tähtsate keskuste kõrval?

