Kärdla sadama kohtuasi

Mitu kohtuistungit on seni toimunud Kärdla sadama kohtuasjas? Juunis toimunud eel­istungil pandi paika, et esimene istung toimub 17. oktoobril ja viimane 19. detsembril. Nüüd on juba veebruar läbi ja kohtuotsust pole ikka veel. Palun selgitage, miks istungid on ära jäänud?

Vastab Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold: Kärdla sadamat puudutavas süüdistuses on lisaks eelistungile peetud veel kaks istungit. Möödunud aasta 13. septembril kinnitas kohus kokku­leppe, millega Hillar Kukk mõisteti süüdi soodustus­kelmuses, toimingupiirangu rikkumises, dokumentide võltsimises ja rahapesus; temaga seotud Navigare OÜ jäi kokku­leppes samuti süüdi nii rahapesus kui dokumentide võltsimises. Kriminaalasi eraldati ülejäänud süüdistusest ja teiste süüdistatavate osas jätkub üldmenetluses. Kohtulik arutelu algas 18. jaanuari istungil ja jätkub plaanide järgi 5. märtsil. Määratud istungid on varasemalt ära jäänud kaitsja haigestumise tõttu. Süüdistatavaid ja kaitsjaid on palju, Kärdlasse tulekuga on probleeme olnud kord ühel, kord teisel. Üldmenetlus nõuab, et avaistungil oleks kohal kõik süüdistatavad ja nende kaitsjad, seepärast tulebki istung ära jätta, kui kasvõi üks osaleja on haigestunud või ei saa muul põhjusel kohal olla. Istungi edasilükkumine on küll prokuröri jaoks ebameeldiv, kuid külmal ajal pole ootamatus haigestumises midagi erakordset ja kedagi venitamistaktikas süüdistada pole põhjust. Kõigi kuritegude aegumine kohtu alla andmisega peatub. Oleks kõigi huvides

5. märtsil istungiga jätkata.