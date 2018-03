Kärdla osavallavanema kreedoks täpsus ja korraarmastus

Kärdla osavallavanem Lauri Preimann (40) on pärit Pärnumaalt ja kolis perega Hiiumaale juba mullu. Ta on lõpetanud Tallinna majanduskooli ja Tartu kõrgema sõjakooli, sisekaitseakadeemia magistrikraadi tegemine on lõppjärgus.Preimann on teeninud kaitseväes, töötanud siseministeeriumis ja RKASis. Ta on kolme lapse isa, kaasa Kerstin töötab firmas M ja P Nurst.





Autor: Jaanus Kõrv Jaanus Kõrv | Hiiu Leht

