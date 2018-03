Kalatorditegu läks korda

Tuuli Tammla

Eesti sai 100 aastaseks ja mida sellel päeval ikka targemat teha kui valmistada üks asine kalatort. Eriti sobib kalatorditegu kokku Kärdla kauplusega Kala ja Võrk ning just seal kõnealune torditegu aset leidiski.Tasuta üritus oli alguses välja reklaamitud kui tegevus lastele, millest võisid osa võtta ka kõik kalahuvilised vanemad.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Kaasautor Tuuli Tammla

Tasuta üritus oli alguses välja reklaamitud kui tegevus lastele, millest võisid osa võtta ka kõik kalahuvilised vanemad. Eesti sai 100 aastaseks ja mida sellel päeval ikka targemat teha kui valmistada üks asine kalatort. Eriti sobib kalatorditegu kokku Kärdla kauplusega Kala ja Võrk ning just seal kõnealune torditegu aset leidiski.Tasuta üritus oli alguses välja reklaamitud kui tegevus lastele, millest võisid osa võtta ka kõik kalahuvilised vanemad.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: kala ja võrk, kalatort