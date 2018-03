Kala ja Võrk rahvusvahelisel konkursil

Jaanus Kõrv

Kärdla kalapood Kala ja Võrk võitis Põhja- ja Baltimaade maaelu- ja merendusprojektide konkursil Eesti voorus kalandusfondi projektide arvestuses esikoha.Kaupluse ja võrgutöökoja omaniku Imre Kivi sõnul ajab tema oma asja ja teeb seda nii nagu paremaks peab.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Kärolyn Kongi Jaanus Kõrv

Kaupluse ja võrgutöökoja omaniku Imre Kivi sõnul ajab tema oma asja ja teeb seda nii nagu paremaks peab. Kärdla kalapood Kala ja Võrk võitis Põhja- ja Baltimaade maaelu- ja merendusprojektide konkursil Eesti voorus kalandusfondi projektide arvestuses esikoha.Kaupluse ja võrgutöökoja omaniku Imre Kivi sõnul ajab tema oma asja ja teeb seda nii nagu paremaks peab.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: Imre Kivi, kala ja võrk, kalapood, konkurss, tunnustus