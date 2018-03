Hõbekala köök jahib parima toiduaine tiitlit

Autor: Kärolyn Kongi Eesti Parim Toiduaine 2018 Lääne-Eesti piirkondlike väikeettevõtete konkursil osaleb 21 toodet, mida valmistavad Järvamaal, Läänemaal, Raplamaal, Pärnumaal, Saaremaal ja Hiiumaal tegutsevad toidu­tootjad. Hiiumaa toidu­tootjate au on konkursil kaitsmas OÜ Ristnaotsa oma Hõbekala köögi hoidisega “Kadakaräimed”.

Toiduliidu juht Sirje ­Potisepp julgustab väike­ettevõtjaid konkursil osalema, sest kuigi kuldmärgi saab vaid üks toode, leiavad paljud tooted žürii poolt äramärkimist. “Väga hea, et väikeettevõtetel on omaette konkurss, mis annab ka neile võimaluse,” ütles Potisepp Hiiu Lehele. “Tihti väiketootjad alahindavad võimalusi, mida tootekonkursil osalemine neile annab,” nentis Potisepp ja rääkis loo, kuidas ühe kuldmärgi toote läbi­müük kasvas ainuüksi seetõttu neli korda.

Potisepa sõnul on tal hea meel näha, et konkursil osalevate väikeettevõtete hulk on niivõrd esinduslik – neljale piirkondlikule autasule kandideerib ühte­kokku 68 toodet.

“Üha rohkem väike­farmidest, perefirmadest või mikroettevõtjatest väike­tootjaid leiab tee meie konkursile, sest saadud tiitel pakub neile reaalselt uusi väljavaateid,” sõnas Potisepp. “Mul on väga hea meel, et oleme suutnud leida konkursilt nii palju põnevaid nišitooteid, mille müügile saame aidata tuult tiibadesse anda.”

Eesti Parima Toiduaine konkursi hindamiskomisjon asub Lääne-Eesti piirkondlike väikeettevõtete tooteid maitsma teisipäeval, 20. märtsil ning tiitlivõitja kuulutatakse välja 25. aprillil.

