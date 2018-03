Hiiumaa ja Saaremaa vaheline jäätee avatud

Priit Rauniste

Eile hommikul avati Tärkma–Triigi ehk Hiiumaa–Saaremaa vaheline 16,7 kilomeetri pikkune jäätee. ASi Eesti Teed Saare­maa piirkonna tee­meister ütles kolmapäeval Hiiu Lehele, et jäätee märgistused ja kõik ette­valmistustööd tehti juba nädala­vahetusel. “Nüüdseks on ka kõige õhemates kohtades jää paksus nõutud miinimum ehk 24 sentimeetrit,” rääkis Lember.Maanteeameti lääne regiooni hooldevaldkonna juhi Hannes Vaidla sõnul on tänavu hästi läinud, sest Tärkma–Triigi jäätee on juba neljas, mis avatud. “Loodame, et külm püsib ning soovijad saavad jääteed veel mõnda aega kasutada,” ütles Vaidla.





Autor: Kärolyn Kongi Priit Rauniste

Sildid: Hiiumaa, jäätee, saaremaa