Hiiumaa ja mand­ri jääteed ei tule

Maanteeameti Lääne regiooni hooldevaldkonna juht Hannes Vaidla ütles eile Hiiu Lehele, et Hiiumaa ja mandri vahelist jääteed tänavu ei avata. “See rong on juba läinud, sest nädala­tagune hinnang on, et jää on keskelt ikkagi liiga õhuke,” ütles Vaidla. Tema sõnul on kevad juba põhimõtteliselt käes ja isegi kui jää saavutaks lähiajal piisava paksuse, siis ettevalmistused tee avamiseks võtavad aega. “Pole mõtet seda suurt tööd ja kulutust teha, et jäätee vaid lühikeseks ajaks avada.”

Vaidla sõnul on lootust aga Hiiumaa ja Saaremaa vaheliseks jääteeks. Maantee­amet tegi möödunud nädalal eeluuringu Hiiumaa ja Saaremaa vahelisel merejääl, siis oli jää paksus 14 sentimeetrit. Eile keskpäeval oli AS Eesti Teed taas Hiiumaa ja Saaremaa vahel merejää paksust mõõtmas ning lõplik otsus jäätee avamise kohta selgus peale lehe trükkiminemist. “Olen ise ka veel teadmatuses, mis seis Hiiumaa ja Saaremaa vahel on,” oli Vaidla ootel.

Eilse seisuga on Eestis avatud kolm jääteed: Haapsalu–Noarootsi, Rohu­küla–Sviby ja Laaksaare–Piiris­saare.

