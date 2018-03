Hiiu Leht ei avaldanud Leedo kohta ebaõiget fakti

Maa- ja ringkonnakohus leidsid, erinevalt Vjatšeslav Leedost, et 2016. aasta 9. septembril Hiiu Lehes avaldatud artikliga “Leedo viimane “kingitus” hiidlastele?” ei ole osaühing Saare­maa Raadio avaldanud Leedo kohta ebaõiget faktiväidet.

Kohus küll leidis, et avaldatud on üks ebakohane hinnang, kuid pidas kokkuvõttes rikkumist sedavõrd väikeseks, et ei mõistnud Leedole välja mittevaralise kahju hüvitamist. Esmases hagis nõudis Leedo OÜlt Saaremaa Raadio mittevaralise kahju hüvitisena 21 857 eurot.

Kohus leidis lahendis, et hageja (Leedo – toim) on isik, kelle tegevust on meedias kajastatud ning kes on muu hulgas üldteada asjaoluna andnud intervjuu telesaatele “Pealtnägija”.

“Seega on hageja isik, kes põhimõtteliselt peab olema valmis selleks, et tema nime meedias mainitakse ning ka põhjendamatult negatiivses kontekstis ei riiva see hageja isikuõigusi intensiivselt,” selgitas advokaat Maarja Pild.

Arvestades, et tegemist ei ole intensiivse riivega, leiab kohus, et kahju hüvitise väljamõistmine ei ole põhjendatud.

Kuna aga kohus leidis, et Hiiu Leht ühe ebakohase hinnangu siiski avaldas, ei jäänud Leedo hagi päris rahuldamata. “Arvestades, et Leedo advokaadid olid sedavõrd kallid, tuli poolte advokaadikulude tasaarvestamisel Saaremaa Raadiol maksta väikses osas ka Leedo menetluskulusid,” märkis Pild.

MM/HL

MM/HL

Sildid: Leedo