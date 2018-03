Hiidlased tõid mölkky EMilt hõbemedalid

Eesti Mölkky klubide liit

Võistkond Vallu koosseisus Valeri Filipenko, Hanno Voole ja Urmas Berkmann saavutasid mölkky Euroopa meistrivõistlustel hõbedase teise koha.Meistrivõistlused peeti nädalavahetusel Tallinnas Kristiine spordikeskuses ning hõbemedalitele lisab sära fakt, et kullad ja pronksid said mängu sünnimaa, Soome sportlased.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Harda Roosna Eesti Mölkky klubide liit

Meistrivõistlused peeti nädalavahetusel Tallinnas Kristiine spordikeskuses ning hõbemedalitele lisab sära fakt, et kullad ja pronksid said mängu sünnimaa, Soome sportlased. Võistkond Vallu koosseisus Valeri Filipenko, Hanno Voole ja Urmas Berkmann saavutasid mölkky Euroopa meistrivõistlustel hõbedase teise koha.Meistrivõistlused peeti nädalavahetusel Tallinnas Kristiine spordikeskuses ning hõbemedalitele lisab sära fakt, et kullad ja pronksid said mängu sünnimaa, Soome sportlased.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: hõbemedal, meistrivõistlused, mölkky