Hambaarstide liit: Hambaravihüvitise süsteem piirab valikuvabadust

Eesti hambaarstide liit sõdib haigekassa kehtestatud hambaravihüvitise maksmise reeglite vastu, haigekassa leiab, et suund on õige.1. jaanuarist on täiskasvanutel võimalik saada 40 eurot hambaravihüvitist eeldusel, et vähemalt teist samapalju panustab patsient ise. Seda võimalust saab kasutada aga vaid osade hambaarstide juures, sest Eestihambaarstide liidu (EHL) juhi Marek Vingi sõnul ei soovi suurem osa neist kehtestatud piirhindade tõttu hakata haige­kassa lepingupartneriks.





Autor: Kärolyn Kongi Kärolyn Kongi | Hiiu Leht

Sildid: haigekassa, Hambaarstide liit, hambaravihüvitis