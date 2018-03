Hajaasustuse programm peagi avatud

Tänavuse EASi hajaasustuse programmi Hiiumaa voor avatakse 8. aprillil. Avaldusi saab esitada kõigis osa­valdades 11. juunini, programmi koordineerib Kõrgessaare osavallavanem Üllar Laid.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hõreda asustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused. Antud programmi raames toetatakse rahaliselt muuhulgas kodumajapidamiste veesüsteemidega seotud tegevusi, mille hulka kuulub ka veepuhastus­seadmete soetamine ja paigaldamine. Lisaks on programmi rahastatud toetuse abil võimalik teha korda koduõest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme.

Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja. Taotleja ja kaastaotleja oma- ning kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 protsenti projekti abikõlblikest kuludest.

Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot.

