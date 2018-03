Eriolukord lõi elu saarel sassi

Hergo Tasuja

Suured laevad jäid seisma, maanteeamet lisas reise Sõru-Triigi laeva- ja Tallinna–Kärdla lennuliinile, post ei liigu, bussi­liinid on katki ja ettevõtete logistikud rabelevad, et eriolukorda lahendada.Teisipäeval katkes madala veeseisu tõttu liiklus Hiiumaa laevaliinil. Kolmapäeval said parvlaevad teha mõned reisid, kuid eile katkes liiklus uuesti.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Harda Roosna Hergo Tasuja Jaanus Kõrv | Hiiu Leht

Teisipäeval katkes madala veeseisu tõttu liiklus Hiiumaa laevaliinil. Kolmapäeval said parvlaevad teha mõned reisid, kuid eile katkes liiklus uuesti. Suured laevad jäid seisma, maanteeamet lisas reise Sõru-Triigi laeva- ja Tallinna–Kärdla lennuliinile, post ei liigu, bussi­liinid on katki ja ettevõtete logistikud rabelevad, et eriolukorda lahendada.Teisipäeval katkes madala veeseisu tõttu liiklus Hiiumaa laevaliinil. Kolmapäeval said parvlaevad teha mõned reisid, kuid eile katkes liiklus uuesti.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: madal, praamid, veetase