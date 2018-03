Emmaste orkester teenis hõbediplomi

erakogu

Pühapäevasel puhkpilliorkestrite turniiril Estonia kontserdi­saalis teenis Emmaste noorteorkester hõbediplomi.Diplom omistatakse žürii poolt määratud keskmise hinde alusel saja punkti süsteemis, kusjuures kulddiplomi saamiseks peab tulemus olema vähemalt 80 punkti. Hõbediplomi teenimiseks tuleb koguda 65–79,9 punkti. Pronksdiplomi saab poolesaja punktiga.Emmaste orkester, mis teenis 69,3 punkti, läkski kaitsma möödunudaastast pronks­diplomit.Orkestri dirigent Toomas Paap hindas tulemust suurepäraseks, eriti kuna tegemist polnud noorte-, vaid üldpuhkpilliorkestrite turniiriga. “Alati saab siiski paremini,” ütles dirigent.Samas, kui võrrelda teiste orkestritega, mis tegutsevad suurlinnadest väljaspool, ei pea Emmaste orkester midagi häbenema. “Noorte pilli­mängu tase kannatab igati võrdlust teistega,” kinnitas Paap, kes orkestriga osales turniiril viiendat korda.Orkestreid hindas turniiril rahvusvaheline žürii. Soome dirigent Raine Ampuja, Hollandi dirigent Piet Visser ning Leedu dirigent Remigijus Vilys.Huvitav oli, et žürii hindas orkestreid ainult muusikat kuulates ehk nad eraldati saalis nii, et žürii liikmed ei näinud, milline orkester on laval ja kes seda dirigeerib.Eesti puhkpilliorkestrite turniiril võisteldi neljas grupis. Osales 15 orkestrit ning jagati kümme kuld-, neli hõbe- ja üks pronksdiplom. Konkursi eesmärk oli populariseerida puhkpillimuusikat ja saada ülevaade puhkpilliorkestrite hetkeolukorrast.“Tänan lapsevanemaid, kes meid usaldanud on ja oma lapsi ringi toonud on – proove oli enne turniiri palju,” tänas dirigent perekondi koostöö eest.Emmaste noorteorkestris mängisid trompetil Erik Pruul, Jakob Valk ja vilistlased Johannes-Markus Altmäe, Rait Toomsoo ja Aigor Post, eufooniumil Rando Luup ja Verner Ellermäe, tromboonil Rainer Piil, altsaksofonil Konrad Valk ja Sofia Valk, tuubal nende isa Aivar Valk ja trummidel pere neljas laps Rihard Valk, klahvpille mängis Elle Paap. Selle seltskonnaga on koos mängitud viis-kuus aastat ja kuna osa orkestrante ootab ees lõpuaktus, kõlab selle koosseisu n-ö luigelaul 12. mai õhtul Kärdlas kontserdil.Dirigent rääkis, et orkestri järgmine suurem siht on 2019. aasta laulupidu, pikem perspektiiv aga tekitab kahetisi mõtteid. Ühtepidi lapsed käivad pillimängu proovimas, samas on püsivalt orkestri juurde jäänud vähem huvilisi kui dirigent loodaks. Toomas Paap avaldas lootust, et ehk on huvilisi ka kaugemal, näiteks Käinas ja julgustas ühendust võtma. Samamoodi ei ole ta maha matnud mõtet, et ükskord saab saarel loodud Hiiumaa noorteorkester.

Hergo Tasuja

Autor: Kaasautor erakogu

Diplom omistatakse žürii poolt määratud keskmise hinde alusel saja punkti süsteemis, kusjuures kulddiplomi saamiseks peab tulemus olema vähemalt 80 punkti. Hõbediplomi teenimiseks tuleb koguda 65–79,9 punkti. Pronksdiplomi saab poolesaja punktiga.

Emmaste orkester, mis teenis 69,3 punkti, läkski kaitsma möödunudaastast pronks­diplomit.

Orkestri dirigent Toomas Paap hindas tulemust suurepäraseks, eriti kuna tegemist polnud noorte-, vaid üldpuhkpilliorkestrite turniiriga. “Alati saab siiski paremini,” ütles dirigent.

Samas, kui võrrelda teiste orkestritega, mis tegutsevad suurlinnadest väljaspool, ei pea Emmaste orkester midagi häbenema. “Noorte pilli­mängu tase kannatab igati võrdlust teistega,” kinnitas Paap, kes orkestriga osales turniiril viiendat korda.

Orkestreid hindas turniiril rahvusvaheline žürii. Soome dirigent Raine Ampuja, Hollandi dirigent Piet Visser ning Leedu dirigent Remigijus Vilys.

Huvitav oli, et žürii hindas orkestreid ainult muusikat kuulates ehk nad eraldati saalis nii, et žürii liikmed ei näinud, milline orkester on laval ja kes seda dirigeerib.

Eesti puhkpilliorkestrite turniiril võisteldi neljas grupis. Osales 15 orkestrit ning jagati kümme kuld-, neli hõbe- ja üks pronksdiplom. Konkursi eesmärk oli populariseerida puhkpillimuusikat ja saada ülevaade puhkpilliorkestrite hetkeolukorrast.

“Tänan lapsevanemaid, kes meid usaldanud on ja oma lapsi ringi toonud on – proove oli enne turniiri palju,” tänas dirigent perekondi koostöö eest.

Emmaste noorteorkestris mängisid trompetil Erik Pruul, Jakob Valk ja vilistlased Johannes-Markus Altmäe, Rait Toomsoo ja Aigor Post, eufooniumil Rando Luup ja Verner Ellermäe, tromboonil Rainer Piil, altsaksofonil Konrad Valk ja Sofia Valk, tuubal nende isa Aivar Valk ja trummidel pere neljas laps Rihard Valk, klahvpille mängis Elle Paap. Selle seltskonnaga on koos mängitud viis-kuus aastat ja kuna osa orkestrante ootab ees lõpuaktus, kõlab selle koosseisu n-ö luigelaul 12. mai õhtul Kärdlas kontserdil.

Dirigent rääkis, et orkestri järgmine suurem siht on 2019. aasta laulupidu, pikem perspektiiv aga tekitab kahetisi mõtteid. Ühtepidi lapsed käivad pillimängu proovimas, samas on püsivalt orkestri juurde jäänud vähem huvilisi kui dirigent loodaks. Toomas Paap avaldas lootust, et ehk on huvilisi ka kaugemal, näiteks Käinas ja julgustas ühendust võtma. Samamoodi ei ole ta maha matnud mõtet, et ükskord saab saarel loodud Hiiumaa noorteorkester. Pühapäevasel puhkpilliorkestrite turniiril Estonia kontserdi­saalis teenis Emmaste noorteorkester hõbediplomi.Diplom omistatakse žürii poolt määratud keskmise hinde alusel saja punkti süsteemis, kusjuures kulddiplomi saamiseks peab tulemus olema vähemalt 80 punkti. Hõbediplomi teenimiseks tuleb koguda 65–79,9 punkti. Pronksdiplomi saab poolesaja punktiga.Emmaste orkester, mis teenis 69,3 punkti, läkski kaitsma möödunudaastast pronks­diplomit.Orkestri dirigent Toomas Paap hindas tulemust suurepäraseks, eriti kuna tegemist polnud noorte-, vaid üldpuhkpilliorkestrite turniiriga. “Alati saab siiski paremini,” ütles dirigent.Samas, kui võrrelda teiste orkestritega, mis tegutsevad suurlinnadest väljaspool, ei pea Emmaste orkester midagi häbenema. “Noorte pilli­mängu tase kannatab igati võrdlust teistega,” kinnitas Paap, kes orkestriga osales turniiril viiendat korda.Orkestreid hindas turniiril rahvusvaheline žürii. Soome dirigent Raine Ampuja, Hollandi dirigent Piet Visser ning Leedu dirigent Remigijus Vilys.Huvitav oli, et žürii hindas orkestreid ainult muusikat kuulates ehk nad eraldati saalis nii, et žürii liikmed ei näinud, milline orkester on laval ja kes seda dirigeerib.Eesti puhkpilliorkestrite turniiril võisteldi neljas grupis. Osales 15 orkestrit ning jagati kümme kuld-, neli hõbe- ja üks pronksdiplom. Konkursi eesmärk oli populariseerida puhkpillimuusikat ja saada ülevaade puhkpilliorkestrite hetkeolukorrast.“Tänan lapsevanemaid, kes meid usaldanud on ja oma lapsi ringi toonud on – proove oli enne turniiri palju,” tänas dirigent perekondi koostöö eest.Emmaste noorteorkestris mängisid trompetil Erik Pruul, Jakob Valk ja vilistlased Johannes-Markus Altmäe, Rait Toomsoo ja Aigor Post, eufooniumil Rando Luup ja Verner Ellermäe, tromboonil Rainer Piil, altsaksofonil Konrad Valk ja Sofia Valk, tuubal nende isa Aivar Valk ja trummidel pere neljas laps Rihard Valk, klahvpille mängis Elle Paap. Selle seltskonnaga on koos mängitud viis-kuus aastat ja kuna osa orkestrante ootab ees lõpuaktus, kõlab selle koosseisu n-ö luigelaul 12. mai õhtul Kärdlas kontserdil.Dirigent rääkis, et orkestri järgmine suurem siht on 2019. aasta laulupidu, pikem perspektiiv aga tekitab kahetisi mõtteid. Ühtepidi lapsed käivad pillimängu proovimas, samas on püsivalt orkestri juurde jäänud vähem huvilisi kui dirigent loodaks. Toomas Paap avaldas lootust, et ehk on huvilisi ka kaugemal, näiteks Käinas ja julgustas ühendust võtma. Samamoodi ei ole ta maha matnud mõtet, et ükskord saab saarel loodud Hiiumaa noorteorkester. Hergo Tasuja

Sildid: hõbediplom, puhkpilliorkester