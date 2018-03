EKRE Hiiumaa osakonda juhib Aivo Saar

erakogu

Reedel, 16. märtsil loodi Kärdlas EKRE Hiiumaa osakond. Koosolekul osales seitse EKRE kohalikku liiget, kes valisid osakonna esi­meheks Aivo Saare (52), aseesimeesteks valiti Paap Kõlar ja Agnes Pulk.“Kuigi ükski neist ei ole põline hiidlane, läheb Hiiumaa areng ja käekäik neile kõigile väga korda,” ütles esimees Aivo Saar saadetud pressiteates. “Hiiumaa vajab inimesi, kes ei räägi pidevalt sellest, miks me midagi teha ei saa, vaid kes otsivad aktiivselt võimalusi ja lahendusi, kuidas saare elanike jaoks elu reaalselt paremaks muuta,” lisas ta.Agnes Pulk ütles pressiteates, et talle lähevad väga korda EKRE pereväärtused, ettepanekud sotsiaalhoolekande arendamiseks ning julgus seista Eesti rahva eest. “EKRE on minu jaoks praegu ainus erakond, kes ei räägi musta valgeks ega valget mustaks. Tegelikult on EKRE ka ainus erakond, kes üldse moraalsetel ja igipõliste väärtustega seotud teemadel sõna julgeb võtta,” ütles Pulk.Aseesimees Paap Kõlari sõnul valmistub EKRE Hiiumaa osakond aktiivselt 2019. aastal toimuvateks riigikogu valimisteks. “Näen reaalset võimalust tõsta EKRE valitsus­erakonnaks, et tekiks võimalus positiivseteks muutusteks,” ütles Kõlar.EKRE oli Hiiumaal 11-liikmelise nimekirjaga väljas mullu septembris toimunud kohaliku omavalitsuse valimistel ja kogus 291 häält, mis moodustab 6 protsenti kõigist Hiiumaal antud häältest. Sellega edestas EKRE Keskerakonda, mis sai 286 ehk 5,9 protsenti ja IRLi, mis kogus 167 ehk 3,5 protsenti häältest. Kõige rohkem valijate hääli, 49 sai ekrelastest Aivo Saar.Osakonna esimees teatas, et Hiiumaa eri piirkondades hakatakse korraldama nn väärtuskohvikuid, kuhu on ooda­tud kõik saareelanikud ning kohtumistele on oodata ka erakonna riigikoguliikmetest külalisi.