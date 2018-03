Eelteavitus toimub lühikese sammuga

Kuna Hiiumaa ühenduste puhul toimivad praegu erilahendused ja loodetakse, et olukord normaliseerub, teavitatakse laeva- ja lennureisidest üsna lühikese sammuga ja see jätab reisijaile napilt aega otsustamiseks.

Näiteks info esmaspäeva, 5. märtsi lisalennu toimumisest kell 10.30 Tallinnast Kärdlasse ja kell 11.15 Kärdlast Tallinna teatas Transaviabaltika pühapäeva hilisõhtul.





