Dagöplast kasvatas käivet ja jõudis kasumisse

Käina kiletootja ASi Dagöplast käive kasvas eelmisel aastal 4,2 protsenti 13,3 miljoni euroni.Kui tunamullu lõpetas ettevõte aasta 194 000eurose kahjumiga, siis mullu 21 500eurose kasumiga.Eestis kasvas Dagöplasti müügitulu mullu 60,6 protsenti 3,9 miljoni euroni. Rootsis jäi ettevõtte müügitulu 6 miljoni euro tasemele. Euroopa Liidu (EL) riikides kasvatati mullu käivet kokku 17,2 protsenti 10,3 miljoni euroni, samas kui ELi riikidest väljaspool vähenes müügitulu aastaga pea veerandi võrra 2,9 miljonile eurole, selgub ettevõtte majandusaasta aruandest.Möödunud aastal kasvatas ettevõte biomaterjalist tehtud toodangut ja panustas seadmete hooldusesse ja remonti. Seejuures alustas Dagöplast mullu vanemate kiletöötlusseadmete ümbervahetamist uute vastu – see protsess jätkub ka käesoleval aastal, märgib ettevõtte juhtkond.2017. aasta suvel sulges ettevõte Hiiumaal Lehtmas asuva tehase. Seadmed ja tootmine koliti üle Käina tehasesse. Selle tulemusel on ettevõttel väiksemad püsikulud ja paremini kontrollitav tootmine.2017. aastal töötas ettevõttes keskmiselt 90 inimest, kelle palgakulu kasvas aastaga 7,4 protsenti 1,2 miljoni euroni. Seejuures kirjutab ettevõtte juhatus majandusaasta aruandes, et soovib anda tööd ligi 100 inimesele, mis omaks suurt sotsiaalset mõju Hiiumaal, kus on nii töökohtade kui ka töötajate defitsiit.1998. aastal asutatud Dagöplast AS toodab polüetüleenist ja biomaterjalist kiletooteid asukohaga Hiiumaal Käinas. Ettevõtte peamiseks toodanguks on biolagunevad kilekotid ja biolagunevad hügieenitoodete kiled ja põllumajanduses kasutatavad biolagunevad multskiled. Polüetüleenist toodab ettevõte erinevaid kilekotte, kilepõllesid, hoiatuslinte, kaablikaitselinte, puidukatte kilet ja plasttorusid. Samuti töötleb ettevõte ümber plastijäätmeid.BNS