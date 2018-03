Autojuhid lõhkusid Saaremaa ja Hiiumaa vahelise jäätee

Alles neljapäeval avatud Saaremaa ja Hiiumaa vaheline jäätee on juba suletud, sest lohakad autojuhid lõhkusid tee ära.Maanteeamet teatas laupäeva hommikul, et Saaremaa ja Hiiumaa vaheline jäätee on suletud sõiduradadele tekkinud tihedate pragude tõttu. Praod tekivad ülekoormusest, kuna kõik autojuhid ei pea kinni jääteel nõutud autodevahelisest vahemaast 250 meetrit.Kommentaariumis on inimesed avaldanud arvamust, et on palju ekskursante, kes käivad jääteel tuuritamas huvist ja peavad iga natukese aja tagant kinni, et pilte teha. Neist ei saa mööda ega tohi lähedale minna.Keegi meenutas, et nõukogude ajal olid igal pool foorid ja tõkkepuud, lisaks veel ka mutike, kes tõkkepuud alla väntas.Avaldati ka arvamust, et paraku näitab igapäevane liikluspilt elavalt oskamatust ohutut ja nõuetekohast pikivahet hoida.Oli, kuidas oli, aga Saaremaa ja Hiiumaa vahelise jäätee eluiga jäi sedakorda lühikeseks.

