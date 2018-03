Autod ei pääsenud saarele pakendijäätmeid ära vedama

Harda Roosna

Parvlaevaühenduse probleemide tõttu jäi jäätmeveofirmal Ragn Sells tegemata kaks reisi saarele ning osa saarepakendikonteinereist ajavad üle ääre. Nendega, mida tühjendab AS Keskkonnateenused, on kõik korras.Hiiumaa valla keskkonnaspetsialist Raina Smill selgitas, et ära jäid 1. märtsi nn suur veoring ja 8. märtsi väike veoring. Just sellepärast on nii Kärdlas kui Käinas pakendijäätme konteinereid, kuhu elanike toodu enam ära ei mahu ja leiab koha konteineri kõrval.





Sildid: jäätmevedu