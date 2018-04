Asespiiker uuris Hiiumaal haldusreformi

Kolmapäeval Hiiumaal käinud värske riigi­kogu asespiiker, saarlane Kalle Laanet ütles, et tegi teadlikult oma esimese visiidi naabrite juurde, et uurida, kuidas haldusreform Hiiumaal kulgenud.Laanet tuli Hiiumaale koos Saaremaa vallavolikogu esinaise Tiiu Aroga, et kohtuda volikogu esimehe Aivar Viidikuga ja Kärdla osavallavanema Lauri Preimanniga.





Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

Sildid: asespiiker, Haldusreform, Kalle Laanet