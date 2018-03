Ametikooli algatus ülipopp

Vabariigi aastapäeval Hiiumaa ametikoolis korraldatud lille­seadete valmistamise vastu oli väga suur huvi – osalejaid sai kaks korda enam kui registreerunuid.Kõigil huvilistel oli laupäeval võimalus teha Suuremõisa lossis Eesti vabariigi sünni­päevaks lilleseade, mille hiljem koju kaasa viia võis.





Autor: Kärolyn Kongi Kärolyn Kongi | Hiiu Leht

Sildid: Ametikool, lilleseade