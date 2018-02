VTA peatas laevaliikluse võimalike jääteede alal

Veeteede Amet (VTA)otsustas seoses kavandatavate avalikult kasutatavate jääteede rajamisega peatada alates esmaspäeva, 26. veebruari südaööst ajutiselt laevaliiklus Väinameres Virtsu–Kuivastu laevateest põhja poole, Rohuküla–Heltermaa laevateest lõuna poole ja Sõru–Triigi laevateest ida poole jääval merealal ning Kihnu väinas Munalaid–Kihnu laevateest lääne poole jääval merealal.

Tekkinud sobivate ilmastikutingimustega seoses avaldas maanteeamet soovi peatada laevaliiklus, et hakata rajama jääteid mandri ja Muhumaa, mandri ja Hiiumaa, Hiiumaa ja Saaremaa ning mandri ja Kihnu saare vahele.

Veeteede amet on juba sulgenud laevaliikluse, et maantee­amet saaks teha ettevalmistusi jäätee rajamiseks mandri ja Vormsi saare vahele, kuid sealset jääteed veel avatud ei ole.

Amet teatas, et merealal on avatud ainult Haapsalu–­Noarootsi jäätee, ühtki teist jääteed Eesti merealal avatud ei ole. Siseveekogudest on Peipsil avatud Laaksaare–­Piirissaare jäätee, millel on lubatud liikuda kuni poole­tonnise maastikusõidukiga.

Veeteede amet tuletas kõigile meelde, et avamata jääteele sõitmine on keelatud ja eluohtlik!

Sildid: jäätee, VTA peatas laevaliikluse