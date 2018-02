Indrek Kasesalu/ VTA

Maanteeamet taotles teisipäeval veeteede ametilt (VTA) laevaliikluse peatamist, et alustada ettevalmistusi jäätee rajamiseks Vormsile.VTA peadirektori käskkirjaga peatati laevaliiklus piir­konnas alates 20. veebruarist. Laevaliiklus peatatakse kavandatava Rohuküla-Sviby jääteekoridoris, merealal, mis mandri poolt vaadates jääb Rohuküla-Vormsi laevateest paremale.VTA pressiteates on kirjas, et laevaliikluse sulgemine ei tähenda veel, et jäätee avatakse. Enne peab jäätee rajaja korraldama põhjalikud jääkatte uurimistööd ja jääkatte paksus kogu tee ulatuses peab olema vähemalt 11 sentimeetrit.Haapsalu-Noarootsi vaheline jäätee on avatud eelmise nädala reedest. Selle rajamiseks VTA luba vaja pole, sest talvisel navigeerimishooajal seal laevaliiklust ei toimu.Seni on VTA saanud taotluse laevaliiklus peatada ainult mandri ja Vormsi vahel, mandri ja Muhu, mandri ja Hiiumaa, Saaremaa ja Hiiumaa ning mandri ja Kihnu vahele jäätee rajamise eelduseks oleva laevaliikluse peatamine kõne all ei ole.Riikliku ilmateenistuse EMHI jääkaardil oli eile KONTROLLIDA kirjas, et Väinamere keskosas on tihe jää ala, mille paksuseks 7–8 sentimeetrit, väga tihedat jääd paksusega 9–10 sentimeetrit leidub vaid ranniku lähedal. Kuid ka see ei ole piisavalt paks jäätee rajamiseks. Kogenud jääteemeistrid on Hiiu Lehele öelnud, et turvaliseks ülesõiduks ja jäätee ametlikuks avamiseks oleks vaja 22 sentimeetri paksust jääd.