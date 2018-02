Võimalus tulla Hiiumaale elama

Hiiumaal pole spetsialistide töökohti pakkumisel just palju. Uue Hiiumaa valla tulekuga tekkis neid korraks tosinkond. Enamasti on spetsialistid juba leitud ja kohad täidetud. Kaks konkurssi veel kestavad ja kahe tulemused on selgumas.

Veel mõned päevad, 28. veebruarini saab aga kandideerida Hiiumaa arenduskeskuse turismikoordinaatori ameti­kohale. See on üsna uus ametikoht ning loodi 2015. aastal toonase Hiiu maavalitsuse ja Hiiumaa omavalitsuste liidu koostöös.

Töökohta on seni pidanud kolm inimest, viimati Maria Ruubas, kes nüüd meelitati tööle naabersaarele.

Liis Remmelg, kes ise kodusaarele tagasi tulles alustas Tuurus samal ametikohal ja juhib nüüd Hiiumaa arendus­keskust, ütles, et see töökoht võiks olla võimalus mõne inimese jaoks, kes tahab Hiiumaale elama tulla.

“Pilk väljastpoolt võiks olla väga värskendav just nimelt meile endile, et me saaksime aru, mis on meie väärtused – tihtilugu me unustame ära, et mõned väikesed saareelu nüansid on just see, mida mujalt tulijad siin hindavad,” selgitas ta. Näitena tõi ta võimaluse kuulata vaikust, hingata puhast õhku ja vaadata pimedal ööl tähistaevast. “Linnades, kaasa arvatud Tallinnas ei ole tähti valgusreostuse tõttu võimalik näha.”

Uuelt töötajalt ootab ta natuke midagi enamat kui kitsalt turismivaldkonna tegevuste koordineerimist. “Selle ametinimetuse taga näen pigem ülesannet ja vajadust turundada Hiiumaad kui elukeskkonda tervikuna,” ütles Remmelg. “See võiks olla mainekujundus, mille tulemused jõuaks kaugemalegi,” soovis ta.

Ka esimene suurem tööülesanne on teada – tõenäoliselt saab selleks saare turundusstrateegia koostamise protsessi eestvedamine. Tõenäoliselt sellepärast, et taotluse toetuse saamiseks LEADER programmile, et strateegia koostamiseks saaks väljaspoolt palgata eksperdi, esitas arendus­keskus äsja ja otsust tuleb veel oodata.

Liis Remmelg ütles, et selline töö sobiks hästi inimesele, kes on õppinud turundust või siis turismi ja turismiturundust. Hiiumaa mõistes on ka töötasu konkurentsivõimeline. Kel töövaldkonna ja Hiiumaa elu vastu huvi, võiks võtta ühendust. CVsid oodatakse meiliaadressil liis.remmelg@hiiumaa.ee ja lisainfot saab tema telefonil 505 5709.

