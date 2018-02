Vald kingib töötajatele vaba päeva

Möödunud nädalal otsustas Hiiumaa vallavalitsus, et 23. veebruar on vallavalitsuse ja osavaldade kõigile teenistujatele vaba päev, mil ametiasutused on suletud. Ainult valla lasteaedades on avatud valverühmad.

Hiiumaa valla avalike suhete spetsialisti Liina Siniveeri sõnul on vallas tavaline töönädal korraldatud selliselt, et reedeti lõunapausi ei peeta ja tööpäev lõppeb kell 14. “Riigipühade eel on tööpäevade lühendamine kolme tunni võrra kohustuslik, seega said valla teenistujad 23. veebruaril vallavalitsuse poolt veel kolm lisatundi vabaks,” selgitas Siniveer.

Tema sõnul on ka valla hallatavate asutuste juhtidel õigus oma tööd samuti selliselt korraldada, et 23. veebruaril saaksid töötajad kodus pidustusteks valmistuda. “Erandiks vaid lasteaedade töötajad, kellelt ootame valverühmade avamist,” lisas ta.

Üleskutse vabariigi juubelieelne päev vabaks teha algatas OÜ BDA Consulting. Ettevõtmise eesmärk on vaba päeva kinkimisega tekitada eriline peotunne ja õhustik, mis loob uue tähenduse töötajate ja tööandjate vahelisele usaldusele.

