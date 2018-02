Üleskutse: Kingime töötajatele 23. veebruaril vaba päeva

Kuna vabariigi aastapäev on tänavu laupäeval, kutsutakse EV100 kodulehel üles tööandjaid oma alluvatele 23. veebruari vabaks andma. EAS Ärimentorprogrammi 2017/2018 programmis osalevatel ettevõtjatel tekkis idee väärtustada Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva pidustusi tööst vaba päevaga. Vabariigi sünnipäev on sattunud laupäevasele päevale ja olgugi, et pühale eelnev tööpäev on kolm tundi lühem, lisaks olulist pidulikkust terve vaba päev.

“Kutsume kõiki tööandjaid ja organisatsioonide juhte Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul kinkima töötajatele vaba päeva. Sel päeval saame me mõtiskleda iseenda, riigi ja riikluse üle, osaleda EV100 sünnipäevaüritustel ja valmistada ette peolaud. Me saame olla koos lähedastega ja teha ära… kodu­tööd. Nii on sünnipäeva-­päeval võimalus juubelit nautida ilma tormamata. Vaba päeva kinkimisega tekitame erilise peotunde ja õhustiku, mis loob uue tähenduse töötajate ning tööandjate vahelisele usaldusele,” selgitavad üles­kutse algatajad.

Sildid: vaba päev