Uksed avanud BOX äratas suurt huvi

erakogu

Reedel avas ettevõtlik hiidlane Kai Kallas Kärdlas nn teise ringi kaupluse BOX, mille­sarnast pole Hiiumaal varem nähtud. Ideest teostuseni kulus vaid kuu.Mõte luua taaskasutatud asjade pood tekkis Kai Kallasel koos isaga reisil olles. “Kohvrid olid juba uutest ostetud asjadest pungil ja mõtlesin, kuhu need küll kodus panna,” rääkis ta. Sealt areneski mõte, teha Kärdlasse ise­teenindava turu lahendusega taaskasutus­pood.





Autor: Kärolyn Kongi erakogu

Sildid: BOX, kai kallas, kauplus, taaskasutus­pood