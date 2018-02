Üks jäätee avatud

Kolmapäeval avati Haapsalu–Noarootsi jäätee sõidukitele tegeliku massiga kuni 2,5 tonni. Jäätee algab Haapsalus Holmi kaldalt üle Suure Viigi ning lõppeb Noarootsis Österby sadama muuli juures riigimaantee Nõmmküla-Aulepa-Österby lõpus. Jäätee orienteeruv pikkus on 3 kilomeetrit.

Jäätee on avatud valgel ajal, esialgu kella 7–18ni. Alla 300 meetrise nähtavuse korral liiklus suletakse. Soovitav sõidukiirus on kuni 25 km/h või 40–70 km/h, kuna kiirusel 25–40 km/h võib sõiduk tekitada jää lõhkumist soodustavat resonantslainet. Jääteele võib sõita ainult tähistatud kohtadest, minimaalselt kaheminutilise ajavahemiku järel ning eessõitjaga tuleb hoida vahet vähemalt 250 meetrit.

Jääteel on keelatud eessõitjast möödumine ja kahesuunaline sõit samal sõidurajal. Tähistatud jääteest kõrvale sõita ei ole lubatud. Ka tuleb jääteel sõites hoida turvavööd lahti ja jälgida, et sõiduki uksed oleksid kergesti avatavad. Jääteel ei tohi autot seisma jätta, kihutada, liigelda tuisuga, uduga, pimedas.

Jäätee rajaja ja hooldaja on OÜ Paralepa Sadam.

Autor: Hiiu Leht Kolmapäeval avati Haapsalu–Noarootsi jäätee sõidukitele tegeliku massiga kuni 2,5 tonni. Jäätee algab Haapsalus Holmi kaldalt üle Suure Viigi ning lõppeb Noarootsis Österby sadama muuli juures riigimaantee Nõmmküla-Aulepa-Österby lõpus. Jäätee orienteeruv pikkus on 3 kilomeetrit.

Jäätee on avatud valgel ajal, esialgu kella 7–18ni. Alla 300 meetrise nähtavuse korral liiklus suletakse. Soovitav sõidukiirus on kuni 25 km/h või 40–70 km/h, kuna kiirusel 25–40 km/h võib sõiduk tekitada jää lõhkumist soodustavat resonantslainet. Jääteele võib sõita ainult tähistatud kohtadest, minimaalselt kaheminutilise ajavahemiku järel ning eessõitjaga tuleb hoida vahet vähemalt 250 meetrit.

Jääteel on keelatud eessõitjast möödumine ja kahesuunaline sõit samal sõidurajal. Tähistatud jääteest kõrvale sõita ei ole lubatud. Ka tuleb jääteel sõites hoida turvavööd lahti ja jälgida, et sõiduki uksed oleksid kergesti avatavad. Jääteel ei tohi autot seisma jätta, kihutada, liigelda tuisuga, uduga, pimedas.

Jäätee rajaja ja hooldaja on OÜ Paralepa Sadam.

Sildid: jäätee, Noarootsi