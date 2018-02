Tulipunkti tõusid Keskväljaku parkimiskohad

Kärolyn Kongi

Kärdla Keskväljaku ja Käina Tuuletorni projektide avalikul arutelul oli kohalolijatel suurim huvi parkimiskohtade vastu uuel Keskväljakul.Kolmapäeval toimunud avalikul kohtumisel tutvustas Omar Jõpiselg esmalt Käina Tuuletorni projekti, mille üle vaidlust ei tekkinud. Hulga küsimusi aga tekitas uue Keskväljaku parkimis­süsteem, kuna kaob võimalus parkida sõidukeid praeguse SEBpanga hoone ette.





Kärolyn Kongi

Kolmapäeval toimunud avalikul kohtumisel tutvustas Omar Jõpiselg esmalt Käina Tuuletorni projekti, mille üle vaidlust ei tekkinud. Hulga küsimusi aga tekitas uue Keskväljaku parkimis­süsteem, kuna kaob võimalus parkida sõidukeid praeguse SEBpanga hoone ette.

