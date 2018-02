Tee Üleannetus ja toeta teraapiaid vajavaid lapsi

Hiiu Leht

Reedel algas SA Tartu Ülikooli Kliinikum kampaania Üle­annetus, millega toetatakse arendavaid teraapiaid vajavaid lapsi seni, kuni riiklikud vahendid nende abistamiseks ei ole piisavad.“Sel aastal võtame põhi­kampaania fookusesse arendavad teraapiad, kuna see on hetkel üks aktuaalsematest,” rääkis SA Tartu Ülikooli Kliinikum (TÜK) lastefondi strateegiajuht Küllike Saar.





Autor: Kärolyn Kongi Hiiu Leht

