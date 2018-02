Talv on nautimiseks

Vaid mõned päevad on olnud tõelist talve ja juba on tagajärjed nii hullud. Eestis on liikluses hukkunud kümme inimest.

Kahe puhul ütles ka politsei, et põhjuseks olid täitmata teehooldusnõuded. Paraku käib lumesadu meie mõistes normaalse talvega kaasas ja mõistlik oleks sellega liikluses arvestada nii jalakäija kui autojuhina. Sest kuigi õnnetuse järel võib süü jääda tee hooldajale, siis kaotatud inimest see tagasi ei too.

Ka Kärdla elanikud on pahased, et lund ei lükata piisavalt kiiresti ära sealt, kus sõita või kõndida tahaks. Tee hooldaja aga ütleb, et hooldustasemetega on kõik korras ja lumi roogitakse isegi varem kui vastava määrusega ette nähtud.

Paraku ei tea me ega tahagi teada, et näiteks kõrvaltänavatele peab lund lükkama tulema alles 12 tundi peale lumesaju lõppu. On ju lumes sumpamine ebamugav.

Teisalt teeks reageerimisaja lühendamine teenuse maksumaksja jaoks ilmselt veel kallimaks – vaja oleks rohkem seadmeid ja inimesi.

Püüame siis neid väheseid lumiseid päevi pigem nautida kui kiruda ja minna näiteks suusatama. Kui Paluküla suusarada veel ei kannata, siis mujal saarel leidub lagedaid väljasid ja mõnusaid metsaaluseid ju küllalt. Võtame kapist välja talvesaapad ja -jopi, valime maanteel sõites mõistliku kiiruse ja pikivahe ning sellest talvest jääb meile meeldiv mälestus.

2. veebruar 2018