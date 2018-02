Süüdistus: Surma põhjustamine ettevaatamatusest

Teisipäeval, 6. veebruaril kella 12 ajal saabus teade, et Pärnus Lao külas Munalaiu sadamast umbes 500 meetri kaugusel merejääl vajus läbi merejää väikebuss Opel Vivaro, milles esialgsetel andmetel viibis kuus inimest. Sõidukist õnnestus välja pääseda 51aastasel naisel ja 41aastasel mehel, kes päästeti veest ja toimetati Pärnu haiglasse. Nende elu ohus ei ole. Tuukrite poolt toodi kella 15.15 ajal pinnale kahe bussis viibinud mehe surnukehad ja õhtul kella 19.20 ajal veel ühe mehe surnukeha. Teadaolevalt oli bussis veel üks meesterahvas. Kolmapäeval tema otsinguid jätkati, kuid meest ei leitud ja aktiivsed otsingud lõpetati.

Juhtumi kohta algatati kriminaalmenetlus.

“Nii ränkade tagajärgedega õnnetust jääl pole päästjate mäletamist mööda Eestis juhtunud,” sõnas Mikko Virkala päästeametist. Ta tuletas kõigile meelde, et veekogudel esineb alati piirkondi, kus jää on nõrgem: “Näiteks piirkonnad, kus toimub talvine laevaliiklus ja lõhutakse jääd regulaarselt. Selliselt hoitakse laevatee jäävaba, kuid sellega kaasnevad praod, mis võivad jääl viibijatele olla ohtlikud.” Jalgsi võib jääle minna, kui jää on terve, ühtlane ja sile ning selle paksus on vähemalt 10 sentimeetrit.

Maanteeamet palub kõikidel liiklejatel meeles pidada, et avamata jääteedel on keelatud liigelda, kuna see on eluohtlik. “Kindlasti ei tohi jääle sõita kohtades, mis pole selleks mõeldud. Paneme kõikidele liiklejatele südamele, et avamata jääteel või vales kohas jääle sõites pannakse nii enda kui kaasreisijate elu ohtu,” lisas maanteeameti Lääne regiooni hooldevaldkonna juht Hannes Vaidla. HIIU LEHT

