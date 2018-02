Riikliku teenetemärgi saab kuus hiidlast

Olev Mihkelmaa

Kui paaril aastal on tulnud kurvastada, et presidendi teenete­märkide saajate loetelus pole ühtki hiidlast, siis seekord saab teenete­märgi kuus Hiiumaa inimest.President Kersti Kaljulaid tunnustab Eesti vabariigi juubeliaastal riiklike teenete-­ märkidega 166 inimese teeneid Eesti riigi ees.





Autor: Harda Roosna Erik Peinar/riigikogu FACEBOOK PERH HIIU LEHT HARDA ROOSNA Olev Mihkelmaa

Sildid: teenetemärk