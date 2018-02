Riiklikku matusetoetust saab taotleda igas osavallas

Autor: Harda Roosna 1. jaanuarist hakkas riiklikku matusetoetust välja maksma kohalik omavalitsus oma kehtestatud tingimustel ja korras. Kuidas on Hiiumaa vallas seni taotluste esitamine ja menetlemine sujunud? Millised on tavalisemad probleemid?

Vastab Hiiumaa valla sotsiaalosakonna juhataja Kairi Lõppe: Matusetoetust oli võimalik taotleda ka varem endistes valdades valla eelarvest. Alates sellest aastast korraldab riikliku matusetoetuse määramist kohalik omavalitsus ning taotlemine ja menetlemine on sujunud väga hästi.

Kui suur on matusetoetus Hiiumaa vallas, kas seesama riiklik 250 eurot või paneb vald midagi veel omalt poolt juurde?

KL: Endistes Hiiumaa valdades oli matusetoetuse määr erinev. Hiiumaa vallas kehtib riiklik matusetoetus

250 eurot. Toimetulekuraskuste korral on võimalus taotleda täiendavat matusetoetust.

Kes saavad toetust taotleda? Mida peaks taotleja silmas pidama?

KL: Matusetoetust makstakse isikule, kes kannab matuse korraldamise kulu. Hiiumaa vald maksab toetust, kui lahkunu oli rahvastikuregistri järgi Hiiumaa valla elanik.

Surma saab registreerida ja kohe seejärel matusetoetust taotleda osavallavalitsustes üle Hiiumaa. Ei ole kohustust pöörduda elukohale lähimasse osavallavalitsusse – toimingud saab tehtud ükskõik millises vallamajas üle Hiiumaa.

Matusetoetus on ühekordne ja mõeldud matusekulude osaliseks kompenseerimiseks. Matusetoetus makstakse kolme tööpäeva jooksul, alates toetuse määramisest. Toetust on võimalik taotleda kuni kuue kuu jooksul tagant­järele.

Riigi Teatajas on märgitud, et uus matusetoetuste kord tühistab Käina, Hiiu ja Emmaste valla matuse­toetuste maksmise korra. Miks ei tühistatud Pühalepa matusetoetuste maksmise korda?

KL: Pühalepa vallas puudus eraldi määrus matusetoetuse maksmiseks. Matusetoetust maksti, aga seda menetleti juhtumipõhiselt kui ühekordset toetust.

Sildid: matusetoetus