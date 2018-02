Riigiga kohtuskäimisele kulus 22 000 eurot

Emmaste ja Pühalepa vald vaidlustasid mullu omavalitsuse sundliitmise otsuse riigikohtus. Peale seda kui riigikogu oli teinud otsuse, et sundliitmine on seaduslik, püüdis Hiiu Leht teada saada, kui palju vallad enda iseseisvuse eest seistes kohtuskäimisele kulutasid.

Toonane Emmaste vallasekretär Kairi Arunurm vastas, et kõik sundühendamisega seotud menetluslikud protsessid, milleks vald kasutas advokaadibüroo TGS Baltic AS õigusabi, läksid Emmaste vallale maksma u 13 000 eurot. Täpset summat ta tollal veel öelda ei osanud, kuna üks arve oli laekumata.

Päringu peale võttis lehega ühendust toonane Pühalepa vallavanem Ants Orav, kes ütles, et sundühendamise kulusid eraldi pole võimalik välja tuua, kuna need on osa valla üldisest õigusabi lepingust.

Hiiu Leht esitas esmaspäeval samal teemal päringu Hiiumaa vallavalitsusele. Valla rahandusosakonna juhataja Inge Elissaar vastas kolmapäeval, et sundliitmisega seoses kasutas Emmaste vald õigusabiteenuseid 13 921 eurot ja Pühalepa vald 8130 eurot. Kogukulu kahe valla peale kokku 22 051 eurot.

Emmaste ja Pühalepa vallavolikogud vaidlustasid mullu suvel vabariigi valitsuse otsuse valdade sundliitmiseks Hiiumaa vallaks. Emmaste vald volitas end esindama advokaadibüroo TGS Baltic AS, endise nimega Varuli advokaadibüroo, Pühalepa valda esindas advokaadibüroo Lextal.

HARDA ROOSNA

Autor: Harda Roosna Emmaste ja Pühalepa vald vaidlustasid mullu omavalitsuse sundliitmise otsuse riigikohtus. Peale seda kui riigikogu oli teinud otsuse, et sundliitmine on seaduslik, püüdis Hiiu Leht teada saada, kui palju vallad enda iseseisvuse eest seistes kohtuskäimisele kulutasid.

Toonane Emmaste vallasekretär Kairi Arunurm vastas, et kõik sundühendamisega seotud menetluslikud protsessid, milleks vald kasutas advokaadibüroo TGS Baltic AS õigusabi, läksid Emmaste vallale maksma u 13 000 eurot. Täpset summat ta tollal veel öelda ei osanud, kuna üks arve oli laekumata.

Päringu peale võttis lehega ühendust toonane Pühalepa vallavanem Ants Orav, kes ütles, et sundühendamise kulusid eraldi pole võimalik välja tuua, kuna need on osa valla üldisest õigusabi lepingust.

Hiiu Leht esitas esmaspäeval samal teemal päringu Hiiumaa vallavalitsusele. Valla rahandusosakonna juhataja Inge Elissaar vastas kolmapäeval, et sundliitmisega seoses kasutas Emmaste vald õigusabiteenuseid 13 921 eurot ja Pühalepa vald 8130 eurot. Kogukulu kahe valla peale kokku 22 051 eurot.

Emmaste ja Pühalepa vallavolikogud vaidlustasid mullu suvel vabariigi valitsuse otsuse valdade sundliitmiseks Hiiumaa vallaks. Emmaste vald volitas end esindama advokaadibüroo TGS Baltic AS, endise nimega Varuli advokaadibüroo, Pühalepa valda esindas advokaadibüroo Lextal.

HARDA ROOSNA

Sildid: Emmaste, kulutasid, Pühalepa, riigikohtus